加薩停火達協議大綱 以派團赴卡塔爾談判

傳哈馬斯棄部分要求 釋40人質停火6周 加薩地帶停火談判上周六在法國巴黎結束，未取得公開成果。惟美國及以色列傳媒指，以色列和調解人達成一份協議大綱，內容包括釋放約40名人質和暫時停火6周。以色列戰時內閣投票決定派代表團赴卡塔爾，就可能達成的協議作深入談判。匿名以色列官員透露回教激進組織哈馬斯願意放棄部分要求，但形容目前離達成協議仍很遠。

以色列對應釋放數百巴人囚犯 以色列、美國、埃及和卡塔爾的代表在巴黎舉行停火談判，哈馬斯代表未有出席。消息人士透露，最新協議大綱是制訂計劃和談判原則的基礎，大綱擬訂暫時停火6周，第一階段讓哈馬斯釋放老弱婦孺和女兵共約40人，以方則釋放200至300名巴人囚犯，並安排以色列國防軍在加薩重新部署，但並非哈馬斯所要求的完全撤軍。以方將容許巴人婦女和兒童返回加薩北部。

以色列代表團上周六向戰時內閣匯報巴黎談判進展，戰時內閣部長以電話磋商正在形成的協議大綱，有以色列官員形容，這是制訂計劃和談判原則的基礎，大綱很有可能獲內閣全體通過。

美媒引述匿名以色列消息人士稱，赴卡塔爾代表團將獲有限授權，並集中在有望達成的協議中之技術細節。有美國官員透露，繼續談判細節取決於卡塔爾及埃及能否說服哈馬斯，同意巴黎會談中提出的框架。

目前最大分歧在於以色列反對加薩在非軍事化之前重建和恢復，以及釋放巴人囚犯數量，但哈馬斯在原本堅持全面停火的立場上已有「某種轉變」。以方官員形容，繼續取得進展取決於哈馬斯。若以色列和哈馬斯接受協議條款，則有望在下月10日的回教齋戒月前達成協議。

以總理：框架須提釋所有人質 以色列總理內塔尼亞胡向巴黎代表傳達的協議關鍵原則包括，任何框架都必須處理釋放所有人質的問題，必須規定在停火進程開始時釋放所有婦女和兒童，且絕不能被解釋為結束戰爭。消息人士指，下一階段會談重點將是雙方具體釋放人質和囚犯問題，以及停火期限和以軍屆時部署的具體細節。本報綜合報道