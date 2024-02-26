俄火藥關鍵成分硝化纖維素 陸台德為3大來源地

【本報綜合報道】台媒周日引述英國與烏克蘭聯合調查報告指，俄羅斯進口的無煙火藥關鍵成分硝化纖維素，前3大來源地依次為中國大陸、台灣和德國。其中，大約有20%來自台灣，流入俄羅斯的渠道包括途經土耳其等第三地。

報告指，前年3月1日至去年12月31日期間，以貿易額計算，台製硝化纖維素有80%經由一間土耳其公司流入俄羅斯，並點名台灣企業台硝股份有限公司。俄羅斯同期自大陸取得的硝化纖維素大幅拋離台灣，總額達1.6億美元（12.5億港元），但前年之前幾乎沒有大陸向俄出口硝化纖維素的紀錄。

數據顯示，俄羅斯在前至去年的硝化纖維素進口額是2020至2021年的3倍，但分析認為進口量激增顯然與民用關係不大。俄烏戰爭爆發前，德國是俄羅斯最大的硝化纖維素來源地，但歐盟前年4月宣布禁止對俄輸出含氮量逾12.5%的硝化纖維素。報告提到，除了北約，其他國家以及可被視為北約成員國夥伴的台灣，有必要考慮對俄實施相關禁令。