重鎮掃蕩 近200烏兵投降 俄軍稱數天盡擒餘黨

防長前線視察部隊 頒手槍嘉許 俄羅斯國防部長紹伊古上周六抵達烏克蘭前線，視察攻佔戰略城鎮阿夫迪夫卡的俄軍中央集群部隊。中央集群司令莫爾德維切夫報告，掃蕩殘敵期間近200名烏軍集體投降，情報顯示仍有近百名烏軍殘兵躲藏，將於未來數天捕獲。繼撤出阿夫迪夫卡後，昨日傳出烏軍棄守西面不遠的拉斯托奇金諾村。

紹伊古到訪烏克蘭特別軍事行動地區，在中央集群指揮所聽取莫爾德維切夫及一眾參謀，簡報責任區內的敵我形勢和俄軍表現。

俄司令指烏炮火無減弱 紹伊古向作戰表現出色的指揮官每人頒發一把特製手槍，並提醒他們注意俄羅斯總統、最高統帥普京最近的說話，需一如既往人道對待烏軍戰俘。莫爾德維切夫表示，俄軍在解放阿夫迪夫卡行動中把烏軍擊退十多公里，繼續向所有方向挺進。他又指，儘管烏克蘭抱怨炮彈嚴重短缺，但烏軍炮火沒有減弱。

莫爾德維切夫指出，部隊使用偵察與打擊無人機的效率大幅提高，過去兩周在阿夫迪夫卡消滅逾700個敵方目標，包括裝甲車、火炮、雷達及士兵，其中海鷹30無人機已在戰鬥中證明價值。紹伊古還觀看了俄軍戰利品，包括美製M113裝甲運兵車。俄羅斯中央軍區副司令欽佳伊金稱，從繳獲展示的各種軍事裝備可見，中央集群面對整個北約的軍事工業潛力。

烏克蘭網媒「Strana」引述消息指，拉斯托奇金諾村守軍為了避免補給斷絕及保存有生力量而撤走。多個俄羅斯Telegram頻道流傳未經證實圖片，宣稱俄軍已進入拉斯托奇金諾村，俄烏兩國國防部未有正式公布。

烏克蘭國防部長烏梅羅夫、武裝部隊總司令西爾斯基到訪交戰區的前沿指揮所，聽取戰情報告。兩人與多名旅長及營長交談，仔細分析形勢，討論了今後採取的步驟，特別是部隊機動及陣地防禦的可能，以及增援某地。

烏總司令認多地形勢危 西爾斯基承認多地形勢危急，他下令部隊提高作戰、應變及指揮控制能力，並強調軍隊協調和良好操作交互的重要，以防止無謂傷亡。英國天空新聞援引專家預測，如果烏克蘭不修築防禦工事，增加國內彈藥生產，並且改善軍隊動員和招募，今年可能失去頓巴斯其餘地區及南部一些領土。本報綜合報道

專家呼籲烏克蘭改善軍隊動員和招募，否則失去更多領土。 阿夫迪夫卡日前失守。 烏梅羅夫