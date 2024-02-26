禽流蔓延 南投撲殺逾4萬隻雞

動保處本月16日在台南市佳里區一個紅羽土雞場驗出H5N1亞型高病原性禽流感，上周三又接獲佳里區一名土雞業者通報場內黑羽土雞有異常死亡情況，當日立即派員到場進行移動管制及疫情調查，經確診同樣為H5N1亞型高病原性禽流感。動保處上周六完成撲殺該處逾1.2萬隻家禽，全數運至焚化爐銷毀。

自2018年起已連續6年未傳病例的南投縣也破功，埔里鎮兩個養雞場日前雞隻異常死亡，數量逾總量1%，依標準作業程序啟動防疫機制，雞隻進行移動管制、場區及周邊噴灑消毒作業，採集樣本送驗並確診禽流感。相關雞場人員需要自主健康管理10天，其中一個養雞場完成撲殺一萬餘隻雞，另一養雞場有約3萬隻雞，今日起分兩天撲殺。