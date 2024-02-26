撞飛3姊弟2命危 翁稱文盲無考車牌

台灣彰化縣3名就讀小學姊弟上周四過路時，遭一輛汽車撞倒，導致姊姊及妹妹重傷命危，年紀最小弟弟輕傷。涉事司機事後承認，因不識字擔心考不到駕駛執照而沒有考牌，又指自己事後到處拜神，祈求一對受傷姊妹能夠渡過難關。截至昨天，3姊弟已獲240萬新台幣（約60萬港元）捐款。

台媒指，3名陳姓姊弟上周四傍晚6時左右橫越伸港鄉建國路與美港公路交界時，遭一輛由73歲蕭姓老翁駕駛運動型多用途車（SUV）撞倒，其中年約11歲姊姊及妹妹一同失去呼吸心跳，弟弟僅左腳擦傷。經搶救後，姊姊及妹妹回復呼吸心跳，雙雙陷入昏迷，分別獲送往彰化秀傳紀念醫院及彰化基督教醫院接受治療。

天暗肇禍 拜神祈昏迷姊妹脫險 警方事後證實，73歲的蕭姓司機只有電單車駕駛執照，沒有駕駛私家車車牌，過往曾有偷偷駕駛私家車發生車禍紀錄。他日前受訪提到，由於自己沒讀書不識字，害怕不能通過駕駛考試，因此一直沒有報考。談及意外經過時，他強調自己當時見到綠燈直行，車速不是很快，不過由於天色昏暗等原因，結果導致車禍發生。

在回顧過程中，老翁承認自己也有疏失，同時感到難過，為此曾前往廟宇參拜，期望一眾傷者能夠平安脫險，「一直拜拜、天天都拜，讓他們趕快好起來」。

父正服刑 3姊弟獲市民捐款 經醫護多天努力，彰化秀傳紀念醫院昨天透露，姊姊昏迷指數仍為3，血壓相當低，正靠升壓藥控制，由於其腦部受創嚴重，接下來3至5天是關鍵期。彰基醫院同日亦公布，妹妹昏迷指數也是3，除有雙側氣胸外，腦部也有損傷，院方將負擔所有醫療費用，讓家屬無後顧之憂。彰化縣政府證實，3姊弟屬於中低收入戶，父親正在獄中服刑，目前與長輩同住，已開設捐款專戶協助他們渡過難關。本報綜合報道