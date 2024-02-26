經營糾紛爭執 浙江男捅傷表弟
【本報綜合報道】浙江省杭州市近日流傳一段影片，顯示一名駕駛豪車的男司機在高架橋上持刀傷人，另一名男司機被捅傷後倒臥地上，前者行兇後開車離開現場。杭州市公安局指揮中心昨日回應稱，涉案司機已被捕。警方指涉事雙方是表兄弟關係，因經營糾紛發生爭執，傷人者因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留。
拆行車紀錄儀圖滅證
事發於上周四，影片顯示兩車突然在高架橋上停下，位於前方的賓利司機落車後，要求後方寶馬司機落車。賓利司機突然拿出一尖銳物體，多次捅向寶馬司機的身體，後者倒地後，傷人者仍繼續用腳踢向對方頭部。隨後有其他司機到場勸阻，傷人者亦未有停手，並到寶馬車上拆下行車紀錄儀。上傳影片的民眾表示，傷人者拆除行車紀錄儀是為了銷毀證據。
警方通報稱，傷人者是39歲男子侯×仁，得知表弟侯×彬在銀行欲凍結公司帳戶後，從公司開車趕往銀行，到達後發現後者準備開車離開，遂迅速駕車攔停並毆打對方。侯×仁更拿出茶刀捅向侯×彬，傷者經過送院治療已無生命危險，警方在事發當日已逮捕侯×仁。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：