經營糾紛爭執 浙江男捅傷表弟

【本報綜合報道】浙江省杭州市近日流傳一段影片，顯示一名駕駛豪車的男司機在高架橋上持刀傷人，另一名男司機被捅傷後倒臥地上，前者行兇後開車離開現場。杭州市公安局指揮中心昨日回應稱，涉案司機已被捕。警方指涉事雙方是表兄弟關係，因經營糾紛發生爭執，傷人者因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留。

拆行車紀錄儀圖滅證

事發於上周四，影片顯示兩車突然在高架橋上停下，位於前方的賓利司機落車後，要求後方寶馬司機落車。賓利司機突然拿出一尖銳物體，多次捅向寶馬司機的身體，後者倒地後，傷人者仍繼續用腳踢向對方頭部。隨後有其他司機到場勸阻，傷人者亦未有停手，並到寶馬車上拆下行車紀錄儀。上傳影片的民眾表示，傷人者拆除行車紀錄儀是為了銷毀證據。