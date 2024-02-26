南京民廈奪命火 現場曝光

架空層遍電動單車殘骸 全省查消防隱患 江蘇省南京市雨花台區某住宅大廈上周五凌晨發生奪命大火，釀成15死44傷。內媒前天發布起火大樓內部影片可見，多架擺放在架空層電動腳踏車化成灰燼。江蘇省省長許昆林昨天在江蘇省消防安全委員會全體（擴大）會議上要求，全面排查住宅屋苑消防隱患。

南京市消防救援支隊支隊長梁軍表示，起火地點位於6幢建築物地面架空層停放電動腳踏車位置，正調查具體成因。根據內媒前天取得照片顯示，建築物中間位置設有垂直天井，連通架空層及各個樓層，其中架空層存在大量電動腳踏車殘骸，樓上單位有分體式冷氣機扇葉消失不見，就連窗簾亦被燒毀，部分單位外牆有煙熏痕迹。

針對上述事故，江蘇省委常委、常務副省長馬欣主持相關會議，許昆林亦有出席。會上強調會全面排查整治問題隱患，從更深層次入手、從更長時段着眼抓緊抓實消防安全工作，堅決防範遏制重特大事故發生，確保社會大局和諧穩定。

許昆林重申，要全面排查住宅屋苑火災隱患，聚焦消防設施、疏散通道、違規充電、管道豎井、消防車道、私搭亂建、電器線路、值班巡查等，將排查整治落實到每個屋苑、每個單元、每個點位，特別是高層住宅及安置小區重點查是否擅自改變建築使用等情形、物業公司重點查消防管理責任是否履行到位等問題。

專家指傷亡嚴重因「煙囪效應」 此外，許昆林另提及，是次集中排查整治要明確排查責任，梳理形成風險隱患清單，若久拖不解決問題，整改不力、行動緩慢，將追究責任並掛牌督辦；要進一步完善制度管長遠、依靠科技提質效、壓實責任增合力、廣泛宣教強素養；要更加周密細致地抓好面上安全生產工作，及時消除各類風險隱患，全力確保全省安全生產形勢平穩。

談及為何是次火災能夠造成嚴重傷亡時，江蘇省消防救援總隊高級工程師周廣連日前受訪時解釋，火災在凌晨發生，很多人處於深睡眠狀態，感知外界能力比較遲鈍。他另提到，由於起火架空層直接連接建築物內部天井，形成「煙囪效應」，導致火勢快速向上蔓延，引發室內火災。本報綜合報道