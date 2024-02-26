國民黨副主席率團訪陸交流

【本報綜合報詭】國民黨副主席夏立言今日起一連7天，率團訪問大陸開展「新春拜年、關懷交流」之行，未計劃與大陸官員見面，但客隨主便。國民黨表示，訪陸期間如有機會，夏立言將在適當場合表達對近期金門海域不幸意外的哀悼之意。

國民黨表示，這次訪陸在去年底開始安排，曾向台商和台胞承諾農曆新年後赴陸拜年，這是延續去年數次訪陸的目標和成果，關心在大陸工作、求學和經商的台灣人。此行將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市，除了夏立言，隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會資深顧問趙春山教授、黨部工作人員等。

夏立言或對漁船事故表達慰問 如有機會與大陸官員會面，夏立言將請對方轉達對漁船事故罹難者家屬的哀悼慰問，同時指出多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，對此事感同身受，希望能透過各種渠道盡快公布真相，兩岸能維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再發生。國民黨指出，該宗事故凸顯兩岸缺乏溝通對話，一旦遇到突發意外，恐升高危險情勢；又批評台總統蔡英文日前宣稱持續尋求兩岸對話可能，卻遲遲拿不出具體行動。