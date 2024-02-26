國台辦邀台商聯誼 強調兩岸和平發展
【本報綜合報道】中共中央台辦、國務院台辦上周六在北京舉辦2024年「慶元宵·迎團圓」台商聯誼活動。
國台辦主任宋濤會上表示，要堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，勇於突破民進黨當局設置的種種障礙，積極投身兩岸交流合作，強調一定讓傷害兩岸感情者付出代價。
宋濤致詞時表示，如台灣當局繼續推行台獨路線，不承認體現一個中國原則的九二共識，阻撓兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，台海局勢就將持續動盪緊張，台灣工商界發展利益和廣大台灣同胞切身利益就會受到損害。他又指出，大陸政策一貫、態度也明確，就是堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定推動兩岸關係和平發展，推進中國統一的決心不會動搖。
台商冀加強產業合作
台灣商業總會主席賴正鎰表示，兩岸應在九二共識基礎上維護台海和平穩定，擴大開放交流，幫助台商台企分享大陸高質量發展機遇。
台達集團董事長海英俊則介紹企業轉型升級、主動融入大陸新發展格局的情況，期待繼續加強兩岸產業合作，深化兩岸融合發展。
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