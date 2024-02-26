國台辦邀台商聯誼 強調兩岸和平發展

國台辦主任宋濤會上表示，要堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，勇於突破民進黨當局設置的種種障礙，積極投身兩岸交流合作，強調一定讓傷害兩岸感情者付出代價。

宋濤致詞時表示，如台灣當局繼續推行台獨路線，不承認體現一個中國原則的九二共識，阻撓兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，台海局勢就將持續動盪緊張，台灣工商界發展利益和廣大台灣同胞切身利益就會受到損害。他又指出，大陸政策一貫、態度也明確，就是堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定推動兩岸關係和平發展，推進中國統一的決心不會動搖。