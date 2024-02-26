福建海警巡金門水域 台艇駛近蛇行

大陸稱維護漁民安全

有大陸軍事博主根據船舶自動識別系統（AIS）紀錄發現，海警船昨日上午巡邏期間，台灣海巡署一艘小型巡防艇曾經接近蛇行。前身為解放軍海軍導彈護衞艦的海警船2202號、2203號等，昨日上午開始圍繞金門「禁止、限制水域線」順時針航行，各船駛至金門東南部水域之際，台灣金門海巡隊PP3577艇航行至水域線內側，在未越線下監視。