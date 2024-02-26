福建海警巡金門水域 台艇駛近蛇行
【本報綜合報道】福建海警局昨日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查，期間採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。
大陸稱維護漁民安全
有大陸軍事博主根據船舶自動識別系統（AIS）紀錄發現，海警船昨日上午巡邏期間，台灣海巡署一艘小型巡防艇曾經接近蛇行。前身為解放軍海軍導彈護衞艦的海警船2202號、2203號等，昨日上午開始圍繞金門「禁止、限制水域線」順時針航行，各船駛至金門東南部水域之際，台灣金門海巡隊PP3577艇航行至水域線內側，在未越線下監視。
雙方於目視範圍航行
軍事博主指出，雙方公務船編隊在目視範圍內航行，期間PP3577艇的航行軌迹呈現蛇形走位，後來更關閉AIS系統，博主懷疑是為躲避驅逐。PP3577艇之後折返金門本島方向，在原處停留，未有太大動作。同日下午時段，海警船2103號在金門北碇島海域巡航，台灣金門海巡隊PP3573艇一度接近監視。
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