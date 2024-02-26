台官員憂美棄援烏 助長北京武統

加拉格爾上周五結束訪台後形容，台灣非常關注烏克蘭形勢，也非常擔心美國放棄烏克蘭。同行眾議員克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）指出，台灣官員反覆問及美國國會援助烏克蘭停滯不前，對美國承諾保衞台灣免受大陸武統是否有影響。加拉格爾強調，台灣人民應相信無論美國選舉有多激烈，美國都會堅定支持台灣。

美國目前同時軍事援助烏克蘭和以色列，導致武器供應鏈出現問題。雖然拜登政府加快審批對台售武的速度，惟其中約190億美元（約1,482億港元）武器，包括魚叉反艦導彈和刺針防空導彈尚未交付。加拉格爾認為需要創造性的解決方案，例如將美國無人機和無人艇生產轉移到台灣，以加快部署到台軍並加強威懾力。