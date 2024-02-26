美援台灣退役作戰服

逾8萬套 防彈力強適用城鎮環境 台海局勢持續緊張之際，美國軍援台灣步伐不止。美國把8萬多套適用於城鎮戰的退役二手作戰服無償給予台灣，且防彈性能比台軍現役作戰服更強。台灣國防部感謝美方軍援，但拒絕透露配發予基層部隊的時間，以及是否適用於台澎金馬戰場。

台灣傳媒昨日報道，美國根據2023年國防授權法案對台無償軍援。台軍已接收大批配備美軍四級防護抗彈板的作戰服，抗彈板性能仍在有效期內，且重量比台軍現時使用三級防護抗彈板重很多。作戰服屬於美國陸軍繳庫封存的退役物資，它採用了通用型迷彩。美國陸軍作戰服於2019年10月1日起，改為採用多地形迷彩，認為更適合南韓與南美森林戰鬥環境，舊有作戰服遂封存。

台美簽備忘 為預警機升級鋪路 此外，台灣漢翔公司上周五在新加坡航展會場上，與美國防務公司諾斯諾普格魯曼簽署策略性合作備忘錄，為台灣空軍E2K預警機可能升級鋪路。一旦美國政府批准以對外軍售方式執行計劃，將有望依照「鳳展專案」升級F16V戰機模式，在台灣展開改裝。漢翔指出，公司團隊除了具傭傑出外語能力與國際觀外，更擁有難能可貴的升級經驗，並保留美國國防部國防安全合作局認證的合格廠房和設施，特殊線束和管件製造均取得國際認證。

陸8機艦次台海邊周邊活動 台灣國防部昨日稱，至當日清晨6時前24小時內，偵獲解放軍軍機4架次和軍艦4艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控應處。解放軍東部戰區上周六發布多張照片，顯示海軍某護衞艦支隊近日組織艦艇編隊，在東海某海域展開跨晝夜實戰化演訓。當中圍繞對海作戰、協同搜攻潛和聯合防空反導等課目，開展專攻精練，為提升戰力打好基礎。該支隊全體官兵表示，需加強練兵備戰，隨時保持枕戈待旦、箭在弦上的戰備姿態。本報綜合報道