網紅指社媒如洗腦 棄追求人氣

【本報綜合報道】隨着生活愈趨數碼化，社交媒體幾乎佔據年輕人的日常生活，當中更有人發展成網紅，向網民分享日常生活，賺得豐厚收入。然而，在享受大量關注過後，愈來愈多美國網紅逐漸回歸理性，發現不斷更新社交媒體、製作影片的生活十分艱辛，於是毅然決定放棄百萬網絡人氣，回歸普通人生活，引來不少網民贊同。

回歸生活即時感放鬆 22歲的紐約年輕人沃爾費曼（Ana Wolfermann）是上述選擇遠離聚光燈的網紅之一，她曾是一名十分成功的網紅，因社交媒體上的超高人氣，獲得紐約時裝周晚會的獨家入場權、令人羨慕的品牌贊助，以及比應屆大學畢業生更豐厚的收入。然而，通過一次到芝加哥度假的機會，沃爾費曼第一次沒有更新過社交媒體，頓時感到十分放鬆。

沃爾費曼現時積極四處求職，最近甚至還獲得了第一次面試機會。她認為通過不斷在社交媒體發貼文來獲取快樂的行為如同被洗腦，又批評網紅是一份太過自我迷戀的工作，需要抽時間給自己拍照或拍影片，卻沒有機會思考。