印度電腦教師轉行養珍珠 名成利就

【本報綜合報道】印度一名電腦教師經營學校生意失敗後，轉行飼殖珍珠大獲成功，每批珍珠收成可賺取200萬盧比（約18.8萬港元），更在阿聯酋、泰國多地建立海外市場。他近日向當地傳媒分享成功秘訣，鼓勵民眾從失敗中學習。

印度傳媒前日報道，拉賈斯坦邦的伯爾蒂（Vinod Bharti）千禧年代初創立一所學校教授電腦，惟因收生不足而迫於無奈關閉學校，靠着打零工謀生。他後來獲朋友建議經營珍珠養殖場，遠赴奧里薩邦接受培訓，然後回到家鄉開墾池塘飼養生蠔生產珍珠。然而家鄉的氣候和水質與奧里薩邦有所不同，生蠔在一個月內大量死亡。

伯爾蒂從錯誤中學習，再次購入生蠔飼養，最後取得成功，賺了5萬盧比（約4,718港元）。他多年來利用所賺利潤擴展4個珍珠養殖場，現時每個闊達1.25英畝，當地農業部門、大學人員紛紛前往參觀。在取得成就之餘，伯爾蒂不忘回饋社會，他希望為有興趣學習珍珠養殖的農民建立一個培圳機構，向失業者提供就業機會。