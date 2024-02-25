美前民主黨高層 表態撐特朗普

指民主黨摧毀民主

加巴德在首都華盛頓郊區，出席年度保守派政治行動會議。她發言表示，民主精英及華盛頓沼澤（利益集團）生物，毫不尊重美國人民及其權利，並受權力欲望驅使。加巴德駁斥特朗普當選後將成為獨裁者的說法，而民主黨以拯救民主為自己的行為辯護，實際上是摧毀民主，與獨裁者的心態無異。民主黨正發動多線戰鬥，將不惜一切代價取勝。加巴德讚揚特朗普是戰士，他的力量和韌性來自對美國真誠的愛及關心國家未來，並源於對人民的愛。加巴德譴責多州企圖褫奪特朗普的參選權利，並企圖趕在11月大選前把他定罪。