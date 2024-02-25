氣球盤旋猶他州高空 北美司令部攔截監控

來歷不明 證未對國安飛行構成威脅 美國與加拿大聯合軍事機構北美空防司令部（NORAD）前天公布，因應一個高空氣球當天在美國西部上空出現，遂派出多架戰機到場攔截。經調查，該氣球並不威脅國家及飛行安全，故允許它繼續飛行，將會持續追蹤監控。

北美空防司令部在聲明提到，與聯邦航空局（FAA）合作後，部門在美國猶他州距離地面約13.1至13.7公里處發現一個「小氣球」。一名美方官員透露，氣球長約15米左右，能夠運載一個0.6立方米立方體，暫未知立方體為何物。另有消息人士聲稱，氣球由一種聚酯薄膜製成，目前正向東飄，估計當晚抵達東南喬治亞州上空。

可載物 不具操控功能 因應上述事件，北美空防司令部出動多架戰機攔截，隨後證實氣球不具操控功能，不會威脅國家安全，將追蹤監控。聲明另提及，FAA亦認為該氣球不會危害飛行安全，雙方會維持合作，確保一眾駛經飛機不受影響。美媒昨天引述當地官員報道，美方暫不知道氣球來源地，亦不清楚北美空防司令部到底是如何發現該氣球。

華氣球越美風波滿周年 2023年2月，美國發現中國高空氣球飛越西北蒙大拿州上空，於是派戰機在南卡羅萊納州對出大西洋海面上空擊落，引發兩國外交轉趨緊張。除了美國國務卿布林肯押後訪華行程，總統拜登亦宣布多項相關應變措施，包括建立盤點領空內無人飛行物體清單。

中國外交部當時反駁，上述氣球是用於氣象等科研目的民用無人飛艇，因受天氣影響偏航而誤入美國領空，同時指摘美方擊毀氣球屬「過度反應」，嚴重違反國際慣例，保留作出進一步必要反應權利。本報綜合報道