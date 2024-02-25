以總理謀軍隊長駐加薩 美方不滿

提出戰後計劃 拒絕巴人接管 以色列總理內塔尼亞胡上周四向安全內閣提交原則性計劃，指明加薩地帶戰後只能由與恐怖主義無關的地方官員管理，而以色列國防軍將無限期在當地自由行動。美國白宮國家安全委員會翌日重申，加薩應由改革後巴勒斯坦權力機構接管。

計劃題為「哈馬斯之後的日子」，是加薩戰後計劃首次正式提交安全內閣批准，列明以軍短期內將繼續作戰，直至摧毀回教激進組織哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）的軍事能力和據點，解救去年10月7日被綁架人質，並消除加薩安全威脅。以色列將推進在加薩邊界巴勒斯坦一側建立安全緩衝區，若有安全需要將一直存在。以色列將封鎖加薩南部防止恐怖活動死灰復燃，在美國協助下盡可能與接壤加薩的埃及合作。

包括關閉聯國工程處 以色列中期計劃包括，從海陸空對整個約旦以西地區保持控制，防止恐怖分子勢力加強，並設想加薩完全非軍事化。除了要求加薩戰後由負責公共秩序和民事服務的地方官員管理外，以色列還將在加薩所有宗教、教育和福利機構推行去激進化計劃，盡可能讓有相關經驗的阿拉伯國家參與。計劃提出關閉聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，稱以色列將致力用負責任的國際援助組織取而代之。

白宮國家安全委員會發言人柯比上周五強調，華府一直向以色列表明加薩戰後需要，巴人應通過一個重振的巴勒斯坦權力機構擁有發言權和投票權。

美國不認同縮減加薩面積，不希望看到任何巴人被迫流離失所到加薩外，當然也不希望看到加薩被哈馬斯控制、統治或治理。

另一方面，以色列情報機構摩薩德的代表，上周五在法國巴黎先後與埃及、卡塔爾及美國代表會面，討論加薩停火協議。英媒消息指，各方對於能夠展開另一輪談判進程，認為是樂觀迹象。

有哈馬斯高層指出，以色列表現消極，認為內塔尼亞胡只是在利用人質問題作為出兵的一張牌。本報綜合報道

柯比 內塔尼亞胡 以國將推進在加薩邊界巴勒斯坦一側建立安全緩衝區。