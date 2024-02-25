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俄疑逼納瓦尼母允非公開葬禮
俄羅斯反對派領袖納瓦尼本月16日在北極圈流放地監獄身亡，事隔一周，他生前的發言人指，調查人員聯絡納瓦尼的母親，向她發出最後通牒，限她3小時內答應舉行非公開的葬禮，否則會將納瓦尼埋葬於北極圈流放地。納瓦尼的家人和支持者指控俄羅斯總統普京幕後指使殺死納瓦尼，但克里姆林宮否認。（綜合報道）
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