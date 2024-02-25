傳俄透過白羅斯 購台日儀器製坦克

深圳設公司採購

報道指，白羅斯總統盧卡申科親信於前年俄烏戰爭爆發後，在廣東深圳開設公司採購設備和零件，包括日本企業「Metrol」生產的精密定位感應器，並從其他中國企業購入另一日企「東方馬達」的部件。貨物其後交予另外兩家白羅斯國營軍火商，供俄白兩國生產坦克。部分精密儀器送往俄羅斯烏拉爾機車車輛廠，製造T72及T90等型號坦克。其中一家白羅斯國營軍火商自前年起，向台灣拓普光科技有限公司購買編碼器磁碟。儀器安裝在編碼器、感應器內，偵測數量、方向和角度，並用於T72及其他型號坦克的全景瞄準鏡中。