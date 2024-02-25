簽安全合作 丹麥F16快交付烏

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基上周五在西部城市利沃夫，與丹麥首相弗雷澤里克森簽署兩國安全合作協議。弗雷澤里克森表示，今年夏天前將向烏克蘭交付首批F16戰機。她解釋指，延遲付運與技術問題有關。

另支持加入歐盟北約 該項協議為期10年，丹麥將會向烏克蘭提供軍事和財政支持。在協議首5年，丹麥將會向烏提供85億歐元（約719億港元）援助，今年提供的安全援助將不少於18億歐元（約152億港元）。協議還規定，丹麥將為烏克蘭未來加入歐盟和北約提供支持。此前，烏克蘭與英國、德國和法國分別簽署了雙邊安全合作協議。

弗雷澤里克森指，推遲向烏克蘭交付F16唯一一個原因與技術有關，因為需要大量基礎設施維護戰機。而且F16的訓練時間比任何其他武器系統長得多，範圍亦更廣。她稱，非常高興丹麥與荷蘭及美國合作推動F16援烏，並形容F16是一款非常強大武器，希望在夏天前看到F16現身烏克蘭領空。美國國防部發言人加恩上周四指出，空軍能力聯盟指導小組上周三開會討論烏克蘭F16項目進展，包括訓練操作及維護等事宜。聯盟成員將展開協調，確保烏克蘭獲得功能齊全的F16。

澤連斯基稱，丹麥在促成向烏克蘭提供F16的決定中發揮關鍵作用，並向弗雷澤里克森致謝。澤連斯基在社交網X公開片段，顯示烏克蘭空軍機師及地勤人員在丹麥受訓，準備接收F16。他指所有烏克蘭人民都在等待首批F16出現在本國天空的一天，戰機將有助加強防禦城市及社區，並增強烏克蘭國防軍能力。