美制裁600個人實體 俄不滿

納瓦尼

【本報綜合報道】俄烏戰事昨日開打兩周年，美國政府前日宣布就俄方持續出兵烏克蘭以及反對派領袖納瓦尼在獄中身亡，對俄羅斯實施新一輪制裁，針對逾600個個人及實體。俄羅斯駐美國大使安東洛夫指新制裁攻擊俄羅斯的核心利益，但俄方會繼續保護這些利益。

美國財政部的制裁針對近300個個人及實體，美國國務院就制裁250個目標，美國商務部並將90間公司列入實體清單。被制裁的包括俄羅斯央行設立的支付系統Mir、當地金融機構、軍事工業基地、規避制裁者以及未來能源生產等領域，同時制裁多名與納瓦尼入獄有關的官員。被制裁的實體，部分以中國、土耳其、阿聯酋、哈薩克斯坦及列支敦士登等為基地，他們企圖規避西方對俄羅斯的制裁，向俄方提供可用於武器系統的物品。

美國總統拜登發聲明指，新制裁的目的是確保俄羅斯總統普京就對外侵略和境內鎮壓付上更慘痛代價。他表示，戰事已經兩年，烏克蘭的彈藥即將耗盡，烏方需要美國提供更多物資抵禦俄羅斯的無情襲擊，再次呼籲國會眾議院不要太遲通過對外援助法案，指法案不但向烏克蘭提供緊急資金，亦是投資美國的防衞工業，法案已在參議院獲多數票支持通過，如眾議院議長提出表決，法案毫無疑問會獲眾議院通過，亦可加強歐洲及美國安全，反對的話只會有利普京。

加拿大跟隨實施制裁 美國財長耶倫表示，在削弱俄羅斯的戰爭機器的同時，亦必須維持對烏克蘭的支持，關鍵是國會應與美國及世界各地的盟友一起，為烏克蘭提供防衞和自由的手段，抵抗普京的野蠻攻擊。另外，加拿大外交部長趙美蘭前日也宣布，對俄羅斯10名個人和153個實體實施新一輪制裁。俄羅斯駐加拿大大使斯捷潘諾夫表示，加拿大政府的新制裁是空洞的象徵主義行為。

安東洛夫