烏軍轉守抗俄 部署反攻下一波

戰事兩載 澤連斯基披露方針 昨日為俄烏戰爭爆發兩周年，烏克蘭總統澤連斯基展望今年軍事計劃時，強調防守是首要任務，同時繼續在黑海突襲，並籌備新一輪反攻。烏克蘭外長庫萊巴在美國出席聯合國大會發言時強調，烏克蘭將會取勝，指如果其他國家支持烏克蘭，他們將會更快獲得勝利。

再向美國索取遠程導彈系統 澤連斯基上周四在哈爾科夫州前線，接受美國霍士新聞專訪。他表示，抗擊俄羅斯一類國家即使採取守勢，亦是一項艱巨任務和挑戰。反攻時需要考慮保存士兵性命，冒進會導致人命損失。守住烏克蘭南部地區和東部地區非常重要，但目前形勢敵強我弱，兩方軍力並不對等。澤連斯基將與合作夥伴特別是美國討論武器援助，希望獲得愛國者防空導彈及射程300公里的遠程導彈系統等。

「世界明白普京威脅 便終戰」 澤連斯基指，俄羅斯總統普京威脅全球，但全球未做好俄羅斯變天準備。當整個世界明白普京的威脅時，戰爭便會結束。他對烏軍傷亡數字含糊其詞，僅提到有數萬人，並宣稱俄軍傷亡遠高於烏軍，敵我傷亡比例為1比5。外界質疑烏克蘭國內腐敗及取消總統選舉問題，澤連斯基指只是戰時法律不允許，有信心會在選舉中連任。他稱烏克蘭是廉潔的，遵循歐盟要求改革，但在戰時很難推動新一輪艱難的反腐敗改革。

庫萊巴上周五在紐約發言時，提及逾140個國家贊成支持烏克蘭的決議案，要求俄羅斯撤軍，但他指俄方的目標只是想摧毀烏克蘭，而俄方亦頗為明確表明了這件事。俄羅斯駐聯合國大使納班濟亞重申，並非俄羅斯發動今場衝突，指是由西方挑起，因為烏克蘭淪為西方地緣政治野心的工具，表明俄羅斯會繼續在烏克蘭的特別軍事行動，直至達到目的，包括將烏克蘭非軍事化。

烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基（Oleksandr Syrsky）昨日在社交網發文指，很少有人認為烏克蘭軍隊能在2022年戰爭爆發初期抵擋俄軍攻勢。他稱：「沒有人相信，但烏克蘭相信！我們相信並迎接戰鬥，還存活下來。『光明』將會戰勝『黑暗』。」

俄無人機襲敖德薩 1死3傷 另外，俄羅斯國防部昨日表示，當日凌晨在庫爾斯克州和圖拉州上空擊落兩架烏克蘭無人機。烏克蘭敖德薩州州長基佩爾（Oleh Kiper）指，首府敖德薩一連兩晚受到俄軍無人機攻擊。無人機擊中一幢住宅大廈後起火，導致1死3傷。其中1名婦女困在瓦礫下約兩小時後獲救，傷勢嚴重。烏克蘭空軍司令奧列修克則宣稱，在國防部情報總局協助下，擊落一架俄軍A50預警機。A50可用於遠程雷達探測、控制，並導引從轟炸機發射的導彈，攻擊烏克蘭目標。本報綜合報道

澤連斯基開腔談烏軍戰事方針。 庫萊巴 普 京 黑海局勢持續不穩。 戰火不斷下，哈爾科夫變得滿目瘡痍。 俄烏衝突重點事件