上班看鹹網遭解僱 急色男索償

【本報綜合報道】上海市一名41歲男子早前因上班瀏覽色情網站遭解僱，他將公司起訴至上海市徐匯區人民法院，請求判處違法解除勞動合約賠償金等31萬餘元（人民幣‧下同，約33.8萬港元）。法院僅判決公司向其支付一個年度未休年假折算工資7,900餘元（約8,612港元），駁回其餘訴訟請求，二審維持原判。

楊×原本在一家金融單位從事會員管理，2022年8月因上班期間瀏覽色情網站，被公司以嚴重違反管理規定為由解除勞動合約。楊×拒認違紀，提出是電腦中病毒、他人操作等理由，認為公司違法解除勞動合約。

公司則提交辦公室電腦後台數據，證明楊×利用工作電腦大量下載、瀏覽淫穢、賭博影片。再者楊×在與上司談話影片中已承認了上述行為。

法院駁回賠償金訴請 法院審理認為，楊×簽收公司《上網管理規定》嚴禁員工在上班時間瀏覽淫穢色情等不良網站和資訊，綜合其工作設備內有大量不良網站資訊瀏覽紀錄，以及和公司面談影片等紀錄，顯然違反相關約定。公司據此解除與其勞動關係合法。楊×要求公司支付違法解除勞動合約賠償金的訴請，法院不予支持。