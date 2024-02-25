孫女為外婆開電話卡 電訊商擅扣費近15年

被開通兩個不知情業務

身處外地的張女士表示，為了和在老家獨居外婆聯繫，於2009年7月在臨湘移動給老人開了月租5元（約5.45港元）電話卡。她近日見電話收費不合理，向臨湘移動查詢才發現對方在當年辦電話卡前，已擅自為電話卡開通了電郵和娛樂服務平台高級會員。兩個業務均為每月5元，合計每月10元（約10.9港元）。再者外婆用的是老人機，根本不會使用上述業務。