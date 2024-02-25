怪罪外甥正月理髮致夫亡 婦提告索賠百萬敗訴

斥故意觸犯習俗禁忌 間接殺人 內地官媒節目上周播出一則案例，指一名女子的丈夫早年於初二遇車禍去世，認為是外甥在當天理髮，觸犯當地「正月理髮死舅舅」的習俗禁忌導致。她於是將外甥訴至法院，要求其承擔民事侵權賠償責任，尋求賠償100萬元人民幣（約109萬港元），結果敗訴。

外甥劉兵（化名）的父母在他年幼時離婚，一直跟母親生活，初中沒畢業就輟學。任職貨車司機的舅舅怕劉兵長大以後走歪路，平時對他管教很多，劉兵從小和他感情不好。在2002年大年初二，舅舅到劉兵家時發現後者外形邋遢，沒好氣地說：「你這頭髮怎麼跟雞窩差不多，為甚麼連頭髮都沒理。」舅舅之後繼續指摘，「你就是有爹生沒爹養，你就沒有幹過讓人省心的事」。

「正月理髮死舅舅」源於清朝 劉兵被舅舅觸到沒有父愛的痛處後，知道當地有「正月內理髮死舅舅」之說，隨即惡聲回擊，「既然你願意讓我理髮，我現在就去」。等劉兵翌晨回家後，得知舅舅車禍去世。原來舅舅前一晚駕電動車去朋友家喝酒，回來路上撞到電線杆，身受重傷，搶救無效去世。舅媽發現劉兵理髮後，罵他害人精，認為丈夫是「被劉兵詛咒死的」，揚言要到公安局告他故意殺人。

舅媽辦完丈夫後事，找到一位「大仙」，對方稱劉兵正月理髮導致其丈夫不能釋懷，晚上喝酒比平時醉得快，因此導致車禍。對方又指，劉兵明明知道理髮的行為可能引起舅舅死亡的結果，卻放任這種結果發生，因此屬於間接故意殺人。舅媽於是去公安機關控告劉兵間接故意殺人未果後，又把他訴至法院。

當地法院經過審理認為，正月理髮死舅舅的說法實際是源自清朝時期，漢人思念明朝而在正月不理髮的習俗，是「思舊」的諧音，最後演變成了「死舅」的顧忌。而車禍原因是女子丈夫酒駕導致意外，與劉兵理髮無關，依法駁回其訴訟請求。廣州白雲區某理髮店負責人楊先生稱，知道有「正月理髮死舅舅」的習俗，但坦言很多顧客不介意，「看你自己的想法，如果介意就遲一點，等正月過完再來剪」。本報綜合報道