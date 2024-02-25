禁錮智障胞妹導致墮樓亡 台婦被判囚逾9年

【本報綜合報道】高雄一名在菜市場賣粟米的吳姓女子，早前疑不滿中度智障的妹妹幫忙擺攤時算錯錢，一氣之下毒打對方還罵「妳怎麼不去死」，接着把妹妹反鎖、關在8樓窗台後去睡覺。吳女醒來時，發現妹妹已墮斃慘死於1樓防火巷。高雄地檢署依法起訴，高雄法院上周五宣判依私行拘禁罪及私行拘禁致死罪處，分別判囚9月及9年3個月，全案可上訴。

被困窗台 疑為脫身出事 2022年某天，51歲的吳女生意正好，客人買完粟米後直接要吳女妹妹算錢。吳女妹妹對算帳一竅不通，但有樣學樣學姊姊收錢，還多找了錢給客人。事後吳女清點現金時發現問題，質問妹妹下才發現對方亂找錢，損失不少。事後吳女氣到在外喝酒澆愁，回家時看見妹妹，氣得大罵「妳笨蛋、白癡」，還抓起木棒、衣架狂打妹妹。為了懲罰妹妹，吳女還要對方自己爬上窗戶外面的窗台，自己吞了安眠藥後就進房睡覺。

妹妹就被關在8層樓高、卻僅能蜷縮蹲坐的窗台上。期間妹妹疑為脫身，不慎翻出窗台外，直接墮樓。有鄰居聽到遮雨棚遭不明物體砸中、發出巨響，驚見一名女子慘死防火巷，趕緊報警處理。睡夢中的吳女被門鈴聲吵醒，一開門發現是警方上門，才得知噩耗，相當懊悔。吳女經送醫，發現全身多處骨折、臟器破裂、挫傷、出血、腦幹幾乎橫斷。檢方查出，吳女不是第一次這樣拘禁妹妹，最後依拘禁致人致死罪將吳女起訴。一審高雄地院依私行拘禁罪及私行拘禁致死罪處判刑。