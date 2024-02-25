台積電熊本廠開幕 冀強化晶片供應鏈

熊本廠是由台積電與日本索尼半導體和電裝株式會社合資成立的JASM所設立，是台積電首度與日本企業合資設廠，也是其在日本的首座晶圓廠。張忠謀致詞時表示，很開心在過去5年把想法化成現實，相信JASM能進一步提升晶片供應鏈韌性，在人工智能（AI）趨勢下，未來半導體一定會有更多需求，JASM為AI最大參與者，將持續引領AI時代晶片公司開創未來。