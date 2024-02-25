台積電熊本廠開幕 冀強化晶片供應鏈
【本報綜合報道】台灣晶片製造商台積電設於日本熊本的廠房昨日舉行開幕儀式，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、始創人張忠謀出席，外界預計該廠年底量產後會成為日本最先進的邏輯晶圓廠。
熊本廠是由台積電與日本索尼半導體和電裝株式會社合資成立的JASM所設立，是台積電首度與日本企業合資設廠，也是其在日本的首座晶圓廠。張忠謀致詞時表示，很開心在過去5年把想法化成現實，相信JASM能進一步提升晶片供應鏈韌性，在人工智能（AI）趨勢下，未來半導體一定會有更多需求，JASM為AI最大參與者，將持續引領AI時代晶片公司開創未來。
首於日本設廠 與索尼合資
除了台積電高層，日本經濟產業大臣齋藤健、地方創生大臣自見英子、熊本縣知事蒲島郁夫等人也出席開幕典禮。
台積電在熊本設廠，當地的超市亦「吹台風」，開始販賣雞排、米粉、滷肉飯，牛奶花生、沙茶醬，就連台灣小籠包專賣店的分店也因台灣風潮令顧客量增加兩成，還有餐飲集團更瞄準商機，計劃在熊本市打造「台灣城」。
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