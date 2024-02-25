金門沉船奪命案 兩岸3度協商無果

【本報綜合報道】中國大陸漁船在廈金海域翻覆造成船上2名大陸漁民死亡，與大陸代表團兩度協商無果後，台灣海巡署副署長許靜芝昨日早上再率領官員到大陸代表團在金門下榻的酒店，展開第3次閉門協商。雙方密談約50分鐘結束，但沒有對外說明。

未達共識 無透露再協商 第二批大陸代表上周五抵達金門與海巡署官員進行了兩場秘密的協商，但雙方因為在「究責」、「認錯」與「道歉」方面無法取得共識，令到協商觸礁。

其後半數陸團代表與家屬也因簽證問題需要返回大陸，只留下李朝暉，晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問黃天定、莊東航、許偉偉，以及2名死者家屬來燕與于德斌續留金門處理協商事宜。

昨日早上的協商結束後，記者追問李朝暉雙方是否已有共識，他突然脫口說出疑似「沒」的字眼。另外，台方和陸方都無透露會否安排第4次協商。

漁船東海沉沒 4人獲救8失蹤 另外，內地一艘載有12人的山東籍漁船於昨日凌晨1時許在浙江省對出的東海海域沉沒，4人獲救，其餘8名船員失蹤，相關部門全力搜救。