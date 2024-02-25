東部戰區回家海報 元宵節向台民發布

首現海警元素 反映軍方堅決反干擾 昨日是元宵節，中國大陸解放軍東部戰區上周五發布海報《回家》，向台灣民眾發出「回家」的呼喚。今年的海報首次出現海警元素，分析指東部戰區是想傳遞若台軍介入干擾大陸海警執法行動，將被東部戰區打擊。

東部戰區在微信公眾號發布的海報由漫畫加文字組成，文字描述為：「小手抓大手，攜手出火坑。點燈驅惡魔，回家才會贏。」有軍事專家指出，前兩句文字影射當前的台海形勢，漫畫中的「小手」佩戴帶有「台灣」圖案的手鏈正被自由女神像的火燄炙烤，一張正在燃燒、寫有「台獨、分裂、搗亂」字樣的綠色紙張慢慢飄落，暗喻境外勢力與「台獨」分離主義者把台灣推入兵凶戰危的懸崖邊。

海報刻意凸顯金門地名 後兩句則呼應元宵節，兩岸民眾為回家團圓，攜手驅除外部干涉勢力，讓「台獨」分裂和禍亂搗亂分子被烈燄焚毀。

海報中標註的6塊紅色陰影區域，正是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，東部戰區在台海周邊劃設的6個實彈射擊落彈區。海報亦刻意以紅色繁體字凸顯「金門」地名，配以福建海警局14608船圖片，是解放軍首次在海報中體現海警元素，反映軍方支持海警行動。軍事專家認為，這項細節凸顯大陸海警在廈門與金門之間海域常態巡查的動作，展現不存在所謂禁止及限制水域的堅定立場。

對台工作會議 堅定統一 另外，內地2024年對台工作會議於上周四至上周五召開，會議強調今年要堅決打擊「台獨」分裂、遏制外部勢力干涉，堅定支持台灣島內愛國統一力量，進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。本報綜合報道