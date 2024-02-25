民眾沙灘撈海腸遇溺 煙台派員勸阻

一網能撈200斤 可賺萬元

當地市民何先生憶述自己的遇險及獲救心情，他指最近刮風降溫，海邊風大浪急，把海腸從海底「刮」了上來，海腸每公斤批發價在40至60元人民幣（約44至66港元）之間，在利益驅使下不少人冒險落海撈海腸，有人撈一網就能捕獲200斤，可賺上萬元。何先生於上周四下午聽說芝罘區幸福十三村海灘有不少海腸，就和朋友帶裝備過去，豈料剛下第一網就出事。他們走到水深到胸口的位置，打算拖網向東走，結果剛開始水就到脖子了，於是斜着往岸邊走，沒想到又走了一步腳就踩不到底。起初他們還想把網拖到岸邊，因為海有暗流，浪又大，沒游幾米網就拖不動，只好棄網拚命往岸上游。