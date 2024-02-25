南京劫運鈔車疑案 揭私家偵探侵犯個資

【本報綜合報道】江蘇省南京市棲霞區某銀行保安上年11月報警稱，有人近一周都在銀行門口徘徊，懷疑要搶劫運鈔車。警方調查後，揪出一個以私家偵探調查為名，侵犯公民個人資訊的犯罪團夥。南京市棲霞區人民檢察院表示，該院近日以涉嫌侵犯公民個人資訊罪對其中兩名疑犯批准逮捕。

批捕兩人 案件調查中 經查，張華（化名）2021年成立一家公司，為他人提供「情感諮詢」和「婚姻調查」等業務。吳生（化名）隨後投錢加入，佔股約兩成。他們派員工跟蹤、偷拍及偷裝定位裝置等，非法獲取他人行蹤軌迹資訊，再向其他人出售，非法所得逾10萬元人民幣（約11萬港元）。直到上年11月受客人委託，該團夥在蹲守一名銀行員工過程中，被保安誤認劫匪，並被警方一網打盡。

棲霞區檢察院綜合全案證據的基礎上，根據涉案事實及相關法律規定，最終認定張華、吳生非法獲取並出售被害人行蹤軌迹等個人資訊，已觸犯刑法。此外，檢察官還圍繞全案事實以及資金流水情況等，向公安機關提出繼續補充偵查意見10餘條。案件目前仍在進一步偵查中。