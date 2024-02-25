法院落實三個規定 逾2500人遭追究問責

【本報綜合報道】最高人民法院上周五舉行新聞發布會，介紹法院落實防止干預司法「三個規定」情況。數據顯示，去年就涉及違反「三個規定」的法院幹警，運用監督執紀「四種形態」追責問責2,500多人，其中通過倒查違紀違法案件追責問責不如實記錄報告的幹警有723人。

723幹警涉不如實記錄報告 最高院督察局局長廖向陽表示，最高院要求各級法院定期報告、通報落實「三個規定」情況，並將落實情況納入年度考核指標體系。各級法院堅持每月通報本院填報情況，每兩個月通報轄區法院填報情況，每季度向同級黨委政法委報告有關情況；加強與派駐紀檢監察組溝通會商，定期通報落實情況；同司法行政機關、律師協會建立問題線索雙向通報機制，查糾整治幹警與律師不正當接觸交往行為。

在最高院推動下，幹警記錄報告人次和訊息數量逐年遞增，尤其是2023年實現飛越式增長。2023年，全國法院幹警121.15萬人次、記錄報告訊息193.85萬條，相比2022年，分別增長7.5倍、11.8倍。從記錄報告訊息內容看，絕大多數是對法院工作的監督，極少數是違規干預過問案件的。