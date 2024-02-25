存款最多10大城市 北京上海逾22萬億

【本報綜合報道】城市金融機構各項存款餘額又叫資金總量，可反映一個城市對資金的吸附能力。內媒上周四報道，截至去年底，內地資金總量前十的城市依次為北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都、南京、蘇州、重慶和天津。其中，前九位城市各自資金總量均超過5萬億元（人民幣，下同，約5.5萬億港元），北京和上海更超過20萬億元（約22萬億港元）。

作為內地金融監管中心，北京坐擁大批央企總部、大型跨國公司地區總部，以至大型民企總部和從外埠遷入北京的企業總部。上海則擁有上交所和一大批金融機構，總部經濟同樣十分突出，大型跨國公司地區總部數量位居內地第一。近年內地收入最高三個行業分別是訊息傳輸、軟件和訊息技術服務業，金融業，科學研究和技術服務業。京滬正好是這些高收入行業最集中的地區。

最牛地級市 蘇州存款達5.8萬億 資金總量最多的十大城市當中，北京、上海、重慶、天津為直轄市，深圳、廣州、杭州、成都和南京為副省級城市，只有蘇州是普通地級市，堪稱「最牛地級市」。去年該市實現地區生產總值2.4萬多億元（約2.6萬億港元），全市金融業增加值比前一年增長11.5%，金融業增加值佔地區生產總值比重達10.1%，比上年提高0.8個百分點。年末全市金融機構本外幣存款餘額5.3萬多億元（約5.8萬億港元），較年初增長13.1%。