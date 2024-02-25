屢傳爆炸聲 孕婦奔30層樓逃生

【本報綜合報道】江蘇省南京市雨花台區一幢住宅大廈上周五凌晨發生致命大火，內媒翌日指現場曾傳出多下爆炸聲，大樓外牆陷入火海，火光和濃煙不斷冒出，瀰漫刺鼻異味。生還者憶述逃生經過，他事後因吸入濃煙而頭痛。有住在30樓的孕婦用濕枕套捂住口鼻，走樓梯到地下逃生。

外牆陷火海 火勢向上蔓延 起火建築的一樓架空層嚴重燒毀，18樓、20樓也有明火，22樓至34樓頂樓有起火和煙熏痕迹。多個樓層的窗台外裝有防盜窗，許多外窗燒毀，另有幾戶單位的防盜窗被強行打開。大廈事後拉起警戒線，外來人員無法進入，疑是起火位置的門口由雨布遮擋，隱約看到起火車輛的殘骸。

目擊者表示，起火時聽到爆炸聲，有人猜測是電動單車爆炸，大火迅速向上蔓延，聞到濃烈的燒焦味道。16樓一名住戶與家人走樓梯逃到7樓時，樓梯出現大量濃煙，他們向上折返，跑到27樓暫避。有居民憶述，逃生期間聽到男子呼叫救命的聲音。一名女子則指，她與其他人一同衝出火場時，頭髮和身上都熏黑，到暫住的酒店洗了5、6次才徹底洗乾淨頭髮。