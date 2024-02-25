南京民廈大火 增至15死44傷

疑電動單車肇禍 市長鞠躬致歉 江蘇省南京市雨花台區一幢住宅大廈上周五凌晨起火，翌日增至15人死亡，44人受傷。消防部門初步認為最先是涉事建築的地面架空層電動單車停車處起火，仍在調查事發原因。南京市長陳之常昨日凌晨主持記者會通報救援情況，他鞠躬致歉，稱深感痛心和自責。`

南京市政府表示，消防部門於上周五凌晨4時39分接獲報案，雨花台區明尚西苑6幢發生火災。現場明火於同日上午6時左右撲滅，搜救工作於下午2時全部結束。傷者中，兩人傷勢嚴重，其餘人士傷勢較輕，所有人生命徵象平穩。南京市衞健委主任唐伯才在會上表示，輕傷者多因火災現場吸入濃煙引起吸入性損傷，需留院治療，防止感染，院方亦安排專業人員進行心理輔導。

江蘇成立調查組 嚴肅追責 事故後，市委市政府成立火災處置緊急指揮部，全力以赴做好現場滅火、受困人員搜救、傷者救治、家屬安撫等工作，516名居民安置到5間賓館。江蘇省政府已成立調查小組，正深入調查火災原因和責任，對失職塞責人員嚴肅追責。

有居民表示，此次並非是該小區第一次發生火災，此前曾有兩次大火，其中一次發生在2019年。內媒曾報道，小區樓下因停放太多電動單車，加上沒有必要的消防設備，居民對此感到擔憂。2022年曾有報道指，該小區的2號樓架空層擠滿電動單車，當時有居民發現，現場有180多架電動單車停放。

小區擠滿電動車 投訴無果 該幢大廈更於2019年曾因電動單車發生火災，牆壁仍留有大片煙熏的痕迹。另有網民在事發翌年發文投訴架空層的充電位置不足，沒有照明設備，更有人將電動單車推到樓上充電，多次向街道物業投訴無果。該網民昨日再次發文，指早在2021年搬走，父母居住在附近大樓的單位內，並未受波及。本報綜合報道