搞陣營對抗好戰 美恐步蘇聯後塵

美國前駐蘇聯大使馬特洛克（Jack Matlock），最近發表他對由美蘇到美俄關係發展不為人知的訊息。他表示，第二次世界大戰之後美蘇爭霸，當時北約與華沙集團劍拔弩張，蘇聯最高領導人、蘇共總書記布里茲涅夫於1964至1982年領導華沙集團，提出及奉行「布里茲涅夫主義」，即任何對社會主義陣營一國的威脅，都會被視為對整個社會主義集團的威脅，以蘇聯為首的集團會不惜動用包括軍事手段來打擊及消除威脅，以保障共同利益。這也充分解釋為何蘇聯要於1968年及1979年分別入侵捷克和阿富汗，這也使美國為首的北約非常顧忌插手，以防引發核戰。

馬特洛克指出，即使蘇聯其後由戈爾巴喬夫掌權，但直至1993年初老布殊總統任期屆滿，美國主導的北約仍然無意威脅俄羅斯，當時額手稱慶的是冷戰結束。然而，日裔美國學者福山其後歌頌蘇聯解體是西方自由資本主義的勝利，全球走向資本主義同化世界的歷史和平終結，連中國也被視為資本主義化，以及會向西方式民主政制過渡。可是，為何今天歷史沒走上和平的歷史終結，反而出現西方與中俄兩大陣營的新冷戰、世界走向多極化、美國霸權步入衰敗呢？

債台高築 聲望掃地 美國領導的西方，由於深信自己政治制度、經濟及軍事的優越性，開始採用了「加強版」甚至無所顧忌的布里茲涅夫主義，要維護西方長期透過新舊殖民主義奪來的全球最大利益及政治霸權，連過去蘇共接受與西方資本主義陣營和平共存的原則也摒棄，因此不單止搞北約東擴，入侵親俄的伊拉克和敍利亞，顛覆烏克蘭、哈薩克斯坦及白羅斯等國，搞陣營對抗，當然最終是要圍堵及打垮中國。

可是，美國和前蘇聯一樣，在實現霸權主義過程中犯了大錯，甚至美國犯的錯誤更嚴重。前蘇聯大搞集團內經濟分工，結果自身失去完整的工業生產體系；而美國甚至把工業外包到全球分工，只剩下泡沫化的金融和服務行業。比俄羅斯更不如的是，美國似乎只剩下油氣及農產品優勢，但因全球軍事虛耗導致債台高築，國際聲望掃地，如今更誘發了俄烏戰爭，致使西方剩下經濟及軍備生產力虛殼，無法對付中俄陣營。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻