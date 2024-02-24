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罕有櫛水母 長崎水族館暢游
日本長崎縣佐世保市一間水族館近日展出一隻珍稀櫛水母，牠體長約2.5厘米，由水族館工作人員本月在長崎縣平戶市附近水域捕獲，吸引不少民眾前來參觀。一名工作人員表示，該隻水母身形嬌小，希望遊客喜歡牠可愛的樣子。
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