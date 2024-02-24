首個商業着陸器 成功登月助揭秘

美國私營航天公司直覺機器公司（Intuitive Machines）月球着陸器「奧德修斯號」（Odysseus）上周發射升空，於美東時間周四下午6時許（香港時間昨天早上7時許）降落月球南極，成為美國自1972年太陽神17號計劃以來，第一個成功登陸月球着陸器，也是首個在月球軟着陸的商業登陸器。

奧德修斯高4米，寬1.57米，重達675公斤，有6個着陸腿，攜帶美國太空總署（NASA）多種科學儀器及商業載荷。它原計劃在美東時間周四下午4時24分降落在南極附近，但在嘗試着陸的最後階段，由於其中一款儀器無法正常工作，導致着陸一度延遲，最終於6時23分左右在距離月球南極約300公里成功着陸。約15分鐘後，研究人員成功捕捉到它的信號。

如果一切按計劃進行，奧德修斯將在月球表面運行大約一周。任務負責人克雷恩（Tim Crain）表示：「我們可以毫無疑問地確認奧德修斯已位於月球上，它現在有了新家。」美國太空總署（NASA）署長納爾遜則形容奧德修斯成功登月是一次偉大勝利，對全人類來說是一個巨大的飛躍。

NASA擬月球南極建基地 NASA計劃在月球南極地區建立一個或多個基地，但在將太空人送往那裏之前，NASA希望收集更多數據。美國喬治華盛頓大學太空政策研究所所長佩斯（Scott Pace）表示，登上月球不僅僅是太空人的問題，這關係到整個組織是否已得到足夠訓練。他稱：「我們現在所做的本質上是重建在過去50年中失去的一些專業知識。」本報綜合報道