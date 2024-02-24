醫生辭職發酵 韓提升醫療災難預警

【本報綜合報道】南韓實習及住院醫生集體辭職風波持續擴大，保健福祉部昨日指截至周四晚上10時，南韓94間醫院共有8,897名實習醫生和住院醫生辭職，佔實習住院醫生總人數的78.5%。另外，政府昨日把保健醫療災難預警級別提升至最高的「嚴重」。

保健福祉部公布，請辭後已離職的醫生共7,863人，佔69.4%，由於部分醫院提交的資料不足，請辭和離職人員總數較前一日減少。為應對人手短缺，南韓政府首次因醫生集體辭職而調高保健醫療災難預警級至「嚴重」，此前則曾在新冠疫情期間發布「嚴重」預警。

總理韓德洙宣布，政府組成以總理為首的中央災難安全對策本部，啟動跨部門應對體系，全面擴大公共醫療機構的診療服務，所有公共醫療機構最大限度地延長工作日門診服務時間，同時擴大周末和假日診療工作，從而把公共醫療機構啟動率升至最高水平。昨日起，政府全面擴大遠距診療服務，下月初則將在4個地區新設廣域緊急狀況室，負責重症及重症病患運送及轉院。同時，政府放寬醫療人力資源規制，在了解受影響醫院的人力需求後，會派軍醫等支援。韓德洙亦向醫學界喊話，指出非法集體行動是危害年輕醫生夢想的危險途徑，呼籲業界勿引渡年輕醫生走向危險之路。