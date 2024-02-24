美日韓外長會談 商多地緊張局勢

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯、日本外相上川陽子、南韓外長趙兌烈周四在巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）外長會議期間舉行三邊會談。他們談及多項議題，包括俄烏戰事、北韓、台海和以巴戰事，並承諾今年將繼續密切磋商，加強三方在副外長級別的溝通。

加強副外長級溝通 美國國務院發聲明指，會談強調美日韓加強密切協調應對北韓的挑釁行為，以及朝方對俄羅斯提供軍事支持。外長們還討論了維護台海穩定的努力、以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的衝突，重申迫切需要拯救哈馬斯擄走的人質和增加對巴勒斯坦平民的人道援助。布林肯稱，隨地區挑戰日益增多，包括北韓挑釁、俄朝軍事合作、中國日益果斷的行動，美國與最親密盟友的合作與協調比以往任何時候都更加重要。

南韓外交部表示，美日韓討論阻止北韓非法網絡活動來打擊平壤取得核導開發計劃資金。今次是自趙兌烈上任以來美日韓首次三邊會談，他形容會議是具有象徵意義的里程碑，也是三國首次在南美洲舉行三邊外長會議。上川陽子則指，俄羅斯對烏克蘭侵略已開始兩年，戰略協調比以往更重要，渴望在應對北韓及其他問題上更加緊密合作。