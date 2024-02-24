也門叛軍 稱新潛艇武器攻美

【本報綜合報道】美國日前指控也門叛軍青年運動，企圖利用無人潛航器攻擊紅海船艦。青年運動領袖胡塞周四揚言加強打擊，包括使用新的潛艇武器。青年運動首次正式警示保險公司，訂明與以色列、美國、英國有關船隻在紅海附近海域航行。

警示保險公司 禁美英以船航行 胡塞發表電視講話，宣稱青年運動在紅海、阿拉伯海、曼德海峽、亞丁灣的行動持續及有效，並正在加強力度，但沒有交代潛艇武器的詳情。與此同時，青年運動成立的「人道行動協調中心」正式通知船公司和保險公司，禁止由以色列、美國、英國個人或實體擁有，或懸掛上述國家國旗的船隻在紅海、亞丁灣、阿拉伯海航行。

美國中央司令部通報，也門薩那周四凌晨4時半至5時半，美方戰機及一艘聯軍艦艇在紅海擊落6架青年運動單向攻擊無人機，相信它們目標是美國及聯軍艦艇，構成迫在眉睫的威脅。同日早上8時半至9時45分，青年運動發射兩枚反艦彈道導彈，擊中亞丁灣懸掛帛琉國旗、英國擁有的貨船Islander號，貨船輕微損毀但可以航程。

法國軍方周四表示，法方一艘護衞艦當天早上在紅海，截擊兩架來自也門的空中戰鬥無人機，保護海上安全及航行自由；此次行動相信是美方上述通報行動一部分。