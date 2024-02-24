以國情報官員 赴巴黎談停火

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的暫時停火談判有望取得新進展，以色列傳媒周四報道，以色列戰時內閣投票通過，派出情報部門摩薩德局長巴尼亞為首的談判代表，周五前往法國巴黎，就釋放被扣押在加薩地帶的逾百名以色列人質展開談判，有望緩解以軍在齋戒月全面進攻加薩地帶南部拉法的危機。

釋放人質 傳哈馬斯讓步 哈馬斯正在埃及開羅與埃及和卡塔爾的調解員會談，以期推進釋放人質談判。哈馬斯政治局委員兼對外關係部主任馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）周四向埃及傳媒表示，談判可能在不久將來取得突破，但指出哈馬斯面臨的主要障礙是以色列拒絕從加薩地帶撤出地面部隊，重申哈馬斯的停火條件是停止敵對行動、讓流離失所的巴勒斯坦人返回加薩地帶北部；更揚言哈馬斯釋放每一名人質，對方就釋放500名巴勒斯坦囚犯。他誓言哈馬斯將繼續鬥爭，直到勝利或殉難，並且不會放下武器。

與此同時，美國傳媒周四報道，哈馬斯願意接受以色列在新的交換人質協議中釋放3,000名巴勒斯坦囚犯，放棄之前釋放以色列監獄中所有巴勒斯坦婦女和未成年人的要求。同時，報道引述埃及官員稱，哈馬斯仍然尋求釋放被判長期監禁的哈馬斯成員，還要求在為期6周的暫時停戰開始時展開永久停火的談判，在有關談判取得進展的情況下才釋放人質。儘管如此，以色列願意派團到巴黎參與談判，哈馬斯亦展現出談判的彈性，也被視為談判或會取得進展的訊號。