車撞殺一家4口 加國男囚終身5次

【本報綜合報道】2021年6月6日，加拿大安大略省倫敦市發生一宗白人男子蓄意駕車撞向一個回教家庭的案件，受害家庭4人死亡及一人受傷。當地法院周四宣布，判處現年23歲被告5次終身監禁，法官指出他的罪行是恐怖主義行為。

9歲回教男童重傷幸存 受害人阿夫扎爾（Salman Afzaal）一家在案發時散步，被告韋爾特曼（Nathaniel Veltman）駕駛貨車撞向他們，結果時年46歲阿夫扎爾、其44歲妻子瑪迪哈、15歲女兒尤姆娜、74歲母親塔拉特死於輪下，阿夫扎爾9歲兒子身受重傷，最後得以幸存。

韋爾特曼去年11月被判4項一級謀殺罪及一項企圖謀殺罪成立，高等法院法官波默朗斯周四就上述罪名各判處一次終身監禁：「我選擇不說出罪犯的名字，也不覆述他向警方供稱和在他宣言的仇恨言論，這是因為其行為構成恐怖主義活動。」

韋爾特曼向警方供稱，因受害人的宗教信仰而動殺機。當地傳媒指出，此案在加拿大是首宗要求陪審員把恐怖主義行為納入考慮的一級謀殺案，也是對加拿大反恐法如何適用於白人民族主義者的一次測試。