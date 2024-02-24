拜登粗言批評 普京寬容稱支持連任

俄使館強烈譴責拜登

當被俄羅斯官媒記者問及拜登的粗魯言論時，普京諷刺地笑一笑後回答：「我們已經準備好與任何一位總統合作。但我相信，對我們來說，拜登是俄羅斯更合意的總統人選，從他剛剛所說的來看，我是絕對正確的。」普京說之前稱更傾向拜登當選下任總統的言論，觸發拜登的反應，「他總不能夠對我說，『沃洛佳（Volodya普京名字Vladimir的暱稱），謝謝你，幹得好，你幫了我很多』。你問過我哪個（當選美國總統）對我們更好，我當時這麼說，我仍然認為我可以重複一遍：拜登。」