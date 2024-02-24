拜登粗言批評 普京寬容稱支持連任
【本報綜合報道】美國總統拜登周三在加州三藩市一個籌款活動上，以粗言穢語批評俄羅斯總統普京，稱他是「瘋狂的王八蛋」。普京周四回應時一笑置之，並稱相比起美國前總統特朗普，他仍然更寧願拜登當選下任美國總統。
俄使館強烈譴責拜登
當被俄羅斯官媒記者問及拜登的粗魯言論時，普京諷刺地笑一笑後回答：「我們已經準備好與任何一位總統合作。但我相信，對我們來說，拜登是俄羅斯更合意的總統人選，從他剛剛所說的來看，我是絕對正確的。」普京說之前稱更傾向拜登當選下任總統的言論，觸發拜登的反應，「他總不能夠對我說，『沃洛佳（Volodya普京名字Vladimir的暱稱），謝謝你，幹得好，你幫了我很多』。你問過我哪個（當選美國總統）對我們更好，我當時這麼說，我仍然認為我可以重複一遍：拜登。」
然而，俄羅斯官方反應與普京截然不同，俄羅斯駐美國大使安東諾夫表示，俄方使館已經向美國國務院發出「強烈抗議」，批評拜登的言論「令人憤慨和不可接受」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，拜登下次使用「瘋狂的王八蛋」這個詞時，他應該「盡量記住，美國人將這個詞與他自己的兒子亨特聯繫在一起」。克里姆林宮發言人佩斯科夫也表示，美國人民應為拜登的粗鄙言論感到羞恥。
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