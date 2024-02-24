拜登晤納瓦尼妻女 對俄制裁勢加推

死者母睹遺體 稱克宮逼秘密下葬 俄羅斯下月舉行總統選舉，被視為爭取連任的總統普京眼中釘、反對派領袖納瓦尼本月16日突然在獄中死亡。事件令俄羅斯與西方國家關係進一步惡化，美國總統拜登周四會見納瓦尼遺孀及女兒，聲言翌日將宣布新一輪重大對俄制裁；死者母親稱俄方當局向她展示兒子遺體，並施壓要求秘密下葬但遭其拒絕。

拜登當天在加州三藩市與納瓦尼的遺孀尤利婭，以及其在美國史丹福大學就讀的女兒達莎會面。白宮事前沒有公開這次會面，拜登事後在社交網發布與兩人會面的照片，表示對她們失去丈夫及父親致以哀悼，形容事主的勇氣遺產將在尤利婭、達莎，以及俄羅斯各地無數為民主和人權而奮鬥的人士身上繼續流傳。他之後向記者表示，很榮幸會見納瓦尼的妻女，形容她們效法納瓦尼的令人難以置信之勇氣，令人讚嘆。他同時預告，當地時間周五公布制裁普京，稱對方要對納瓦尼的死亡負責。

白宮周四在聲明指出，納瓦尼一生為對抗貪污，以及建立一個自由及民主、所有人在法律面前平等的俄羅斯而鬥爭。聲明提到，拜登政府翌日將宣布對俄羅斯實施新的重大制裁，回應納瓦尼之死、俄羅斯的鎮壓及侵略、在烏克蘭的殘酷非法戰爭。

另一方面，納瓦尼的母親柳德米拉周四表示，已經見到兒子的遺體，周三晚上被帶到停屍間及簽署死亡證明；納瓦尼的新聞秘書透露，死亡證明顯示事主死於自然。

柳德米拉稱按照法律，當局應該立即把遺體交給她，調查人員拒絕並開出條件，指定死者埋葬的地方及方式。她說：「他們想暗中處理完這件事（安葬），不舉行告別儀式。他們想帶我到墓園邊一座新墳說，『你的兒子葬在這裏』。我不同意。」

柳德米拉表示：「他們看着我的眼睛，說如果我不同意秘密埋葬，他們就會對我兒子的屍體做些事情。」她引述調查人員說「時間不在你這邊，屍體正在腐爛」，但自己「不想要特殊條件，我只希望一切依法進行。我要求立即把我兒子的遺體歸還給我」；又稱希望納瓦尼的支持者有機會向他告別。

白宮國家安全委員會發言人柯比周四回應時表示，俄方必須把納瓦尼的遺體交還其母親，讓她能夠合適地追悼。

前助手指納瓦尼不會葬國外 納瓦尼生前助手日丹諾夫表示，柳德米拉希望兒子安葬在莫斯科邊緣的霍萬斯科耶公墓，並將此作為公共活動；又稱死者不會葬在國外，指對方「返回俄羅斯不是為了被帶走。」他指的是納瓦尼2020年中毒在德國治療後，決定2021年返回俄羅斯。本報綜合報道

尤利婭（左）與達莎（右）。 納瓦尼 柳德米拉