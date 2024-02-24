僅1成受訪歐洲人信烏克蘭會戰勝

【本報綜合報道】今天是俄羅斯對烏克蘭展開特別軍事行動屆滿兩周年，歐洲外交關係協會周三發布調查顯示，歐洲人對烏方贏得戰事感到悲觀，僅約一成人相信。

歐洲外交關係協會上月針對12個歐盟國家展開調查，收集奧地利、法國、德國、希臘、匈牙利、意大利、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙和瑞典合共約1.7萬人的答覆，當中平均有約20%受訪者相信俄羅斯可能獲勝，約37%認為俄烏戰爭最終將以妥協的方式解決，僅有約10%受訪者相信烏克蘭可以在戰場上擊敗俄羅斯。

31%受訪者表示，歐洲應該支持烏克蘭戰鬥，但41%受訪者指出應該推動烏俄展開談判以達成和平協議。同時，41%受訪者認為，如果美國在特朗普再次贏得總統選舉後停止支援烏克蘭，歐盟應該「增加」或「維持」對烏克蘭的支持力度。約56%受訪者對特朗普可能第二次當選感到「失望」，43%認為這降低烏克蘭獲勝的可能。

英制裁50實體個人 另一方面，英國外交部周四公布，把50個實體及個人列入俄羅斯制裁名單，指控他們向俄方提供軍事裝備及資金。制裁針對俄羅斯武器製造公司、進口商、製造軍用部件的機械工具生產商、俄羅斯天然資源出口商、俄羅斯鑽石公司，另有一間土耳其公司、兩個白羅斯實體、3間中國公司、一間塞浦路斯公司。中國駐英國大使館反對英方制裁中國公司，稱中方在烏克蘭問題積極致力勸和促談，推動政治解決。