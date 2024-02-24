傳烏火箭襲俄部隊 釀120死

【本報綜合報道】烏克蘭與俄羅斯持續戰鬥迎來開戰兩周年，烏克蘭傳媒周三報道，烏軍周二發射M142高機動火箭系統（HIMARS），擊中頓涅茨克州等候檢閱的俄軍編隊，據報導致60人至120人死亡。更有一些未經證實的報道稱，至少300人受傷。

事發當天早上9時，兩或3枚裝載集束彈藥的制導火箭，擊中特魯迪夫斯克村附近的田野，當時有俄軍兩個或3個連按照命令列隊，準備接受第29集團軍司令莫伊謝耶夫（Oleg Moiseev）少將檢閱。現場位於沃爾諾瓦哈以東，2010年代中起用作烏軍訓練場，前年俄軍佔領。網上流傳照片顯示，身穿軍服的死者頭部受傷，腿部及手臂幾乎沒有明顯傷痕，只有少數人戴着防護裝備，步槍、頭盔及避彈衣堆放附近。

有消息稱，遇襲部隊是俄軍第39近衞摩托化步兵旅的一個營，駐地位於遠東薩哈林島。另有一說是俄軍第36近衞摩步旅受襲，他們來自西伯利亞外貝加爾邊疆區。有傳第36近衞摩步旅旅長穆薩耶夫上校在攻擊中陣亡，但無法證實。有俄羅斯軍事博主批評，俄軍指揮官對美製武器的遠程攻擊能力掉以輕心，結果造成毀滅性打擊。

俄稱阿夫迪夫卡遍藏烏彈藥 另一方面，俄羅斯國防部周四表示，部隊攻佔頓涅茨克州阿夫迪夫卡期間，城內幾乎所有地下室成為烏軍彈藥庫，內有迫擊炮彈、榴彈發射器及彈藥盒，大部分武器彈藥是外國製造。俄軍第55近衞摩托化步兵旅負責深入腹地，突擊隊從數個方向進攻。由於烏軍戰鬥力最強部隊集中在火車站附近，因此爆發其中一場最激烈戰鬥；其火力點幾乎遍布每座房屋，附近是戰壕及掩體構成的網絡，軍事裝備藏在屋內。