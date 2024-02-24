美私下接觸俄羅斯 反對部署太空核武

【本報綜合報道】美國白宮早前證實，俄羅斯正在研發可以摧毀軌道衞星的新型太空核武。美國傳媒周四報道，美方已經罕有地私下接觸俄方，警告切勿部署太空核武，一旦部署將違反1967年簽署的《外太空條約》，同時危害美國國家安全利益。

游說中印七國集團傳話

美國同時試圖游說中國、印度、七國集團向俄羅斯傳遞訊息，但美方官員承認中美兩國在俄羅斯問題只有很小的戰略一致性。白宮國家安全委員會發言人證實，美方就反衞星能力問題接觸俄羅斯，但拒絕透露更多詳情。此外，美國情報機構已經知會歐洲盟友，俄羅斯有可能今年發射太空核武到地球軌道，但會以模擬彈頭代替。