美私下接觸俄羅斯 反對部署太空核武
【本報綜合報道】美國白宮早前證實，俄羅斯正在研發可以摧毀軌道衞星的新型太空核武。美國傳媒周四報道，美方已經罕有地私下接觸俄方，警告切勿部署太空核武，一旦部署將違反1967年簽署的《外太空條約》，同時危害美國國家安全利益。
知情美國官員表示，美國經多個渠道接觸俄羅斯，其中一個涉及白宮國家安全顧問沙利文與俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov），二人自俄烏開戰後多次對話，美方尋求警告俄方不要在烏克蘭使用核武等大殺傷力武器。美國中央情報局局長伯恩斯上周接觸俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）。
游說中印七國集團傳話
美國同時試圖游說中國、印度、七國集團向俄羅斯傳遞訊息，但美方官員承認中美兩國在俄羅斯問題只有很小的戰略一致性。白宮國家安全委員會發言人證實，美方就反衞星能力問題接觸俄羅斯，但拒絕透露更多詳情。此外，美國情報機構已經知會歐洲盟友，俄羅斯有可能今年發射太空核武到地球軌道，但會以模擬彈頭代替。
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