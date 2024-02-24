烏戰火兩年未平 美俄轟炸機隔空較勁

今日是俄羅斯對烏克蘭發動全面戰爭兩周年，俄羅斯總統普京日前視察最近交付的升級版戰略轟炸機，更登機飛行親身體驗其性能，被外界解讀為向西方國家宣示俄方核威懾力量。美國隨即從本土出動兩架外形相近的轟炸機，飛抵準北約成員國瑞典的北部上空，疑似演練對俄羅斯北方艦隊總部發動遠程打擊。

普京乘圖160M展示核震懾力 普京周三視察戈爾布諾夫喀山飛機製造廠，視察經過改造升級的圖160M超音速戰略轟炸機，翌日在上址與飛行員登上這個可以投射核武的空中平台並飛行半小時。他返回地面後盛讚這款作戰飛機優秀可靠，俄羅斯軍方可以接收它使用，「這是一架實實在在的新飛機，好多部分都是全新，操控性更好，外行人也輕鬆感覺得到」。

圖160M是俄羅斯現役3款轟炸機之一，前身是前蘇聯時代產物圖160，1995年結束全面生產。俄羅斯2015年決定以升級版圖160M形式重新生產，2018年宣布採取10架全新建造的同款轟炸機，比舊版本效率提高60%，每架成本150億盧布（約12.7億港元），預計2027年前全數交付，廠方宣稱其武器、導航、航空電子設備有顯著改進。

俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭，首架全新建造的圖160M同年1月首次飛行。受俄羅斯把資源集中在對烏克蘭的特別軍事行動影響，美國軍事新聞網站《戰區》估計目前只完成3架全新建造的圖160M；普京視察的4架轟炸機中，有一半從現役圖160升級為圖160M。全新建造的升級版此前被稱為圖160M2，現時統一稱為圖160M。

美B1B飛瑞典參與北約軍演 與此同時，北約正在歐洲舉行冷戰後規模最大、代號「堅定捍衞者2024」的軍事演習，全體31個成員國及瑞典出動90,000名士兵參與，演練從北美洲調派部隊到歐洲，展示北約對集體防禦的承諾、保護全體成員國應對新興威脅的戰備狀態。美國空軍兩架B1B超音速轟炸機昨日從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地，飛抵瑞典上空。

美國駐歐非空軍證實，該批轟炸機以特遣隊形式，降落靠近芬蘭的瑞典北部呂勒奧一個空軍基地，宣稱任務是透過在歐洲戰區的動態武力運用，提供戰略可預測性向盟友及夥伴給予保證，同時透過針對潛在敵人的更大行動不可預測性，有利於威懾；又指出定期部署轟炸機與盟友及夥伴訓練行動，強化應對全球衝突的集體回應。

值得留意的是，根據實時飛行動態數據，上述美國轟炸機在瑞典北部空域飛行時，與俄羅斯北方艦隊在西北部科拉半島大本營的距離，最接近時大約600公里。資料顯示，B1B超音速轟炸機是美國空軍主要遠程空對地打擊平台，每架最多可以搭載24枚聯合空對地防區外導彈，因此外界推測今次部署瑞典的任務是明顯有針對性。

美國B1B與俄羅斯圖160M的外形很相似，均採用可變後掠翼設計，能夠實施超音速飛行。它們最大分別在於搭載的彈藥，美國B1B已經失去投射核武的能力，只可以使用常規彈藥；俄羅斯圖160M是俄方空基核威懾力量，能夠投射核武及常規彈藥。本報綜合報道

普京乘坐圖160M超音速戰略轟炸機飛行。 美俄轟炸機性能比較 普京（右）親身體驗圖160M超音速戰略轟炸機性能。 美俄轟炸機角力示意圖