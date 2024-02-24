7保母敷衍不專業 9旬翁連番肋骨折

涉事公司僅退回約7000預支服務費 內媒前日報道，上海市一名金姓男子去年起為年邁且行動不便的九旬父親聘請居家保母，詎料一年多以來狀況頻生，先後上門服務的7名保母態度敷衍或極度不專業，更導致其父兩次多根肋骨骨折。涉事公司事後同意退還6,500元（人民幣‧下同，約7,069港元）一年預支服務費和相關損失，目前仍與金男協商其他賠償訴求。

金男表示，其父患基礎疾病且身體虛弱，自前年12月底起需24小時吸氧，他去年1月7日尋得涉事公司「天鵝家政」大寧店為父親聘請保母，一次繳交為期兩年的1.2萬元（約1.3萬港元）服務費。最初的4名保母先後因為不懂照顧生病長者、服務態度差等原因而請辭或被解僱。

餵服中藥牛奶 致高滲性脫水 至去年7月，第5名保母扶金父上床時，金父因雙腿發軟無法用力而幾乎仆到地上，保母情急之下站上床試圖拉住對方，最終膝關節猛力撞到金父右側肋骨，導致3根肋骨骨折。其後兩名保母同樣在照顧金父期間出現問題，包括強行要求金父下床，導致他再次有數根肋骨骨折或歪斜、腹壁疝體破裂13厘米；連日只給金父餵服中藥和牛奶，導致高滲性脫水，各項生理指標嚴重紊亂，今年整個春節只能在醫院搶救室中度過。

金男最終向天鵝家政提出終止合約，再三協調下，對方才同意退還部分費用，惟金父醫療費賠償等方面，對方則表示已走保險流程，亦無派人前去問候或道歉。天鵝家政周二曾給予書面回覆稱，已成立專門處置小組，並把金父就醫資料提交相關部門，將督促保險公司按合約作處理。本報綜合報道